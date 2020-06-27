TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Пандемия при параде: массовые мероприятия в Москве на фоне мировой вспышки заболеваемости Covid-19.
- На гребне волны: новый всплеск эпидемии в США.
- Авиасообщение времен коронавируса: как страны и континенты вводят ограничения для отстающих в борьбе с инфекцией.
Около 1 млрд рублей, по оценкам Фонда по борьбе с коррупцией, было потрачено на организацию на этой неделе масштабного парада Победы в Москве. Не случившееся из-за пандемии мероприятие 9 мая было перенесено на день, когда 75 лет назад состоялся первый парад после победы над гитлеровской Германией. Коррективы, внесенные пандемией в это действо, - ветераны, которые провели время на карантине; небольшое количество дружественных государств на трибунах; оставленная без парада делегация Кыргызстана - в окружении президента выявили два случая заражения коронавирусом.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ИТОГИ | 27.06.20
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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