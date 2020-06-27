Пандемия при параде

Около 1 млрд рублей, по оценкам Фонда по борьбе с коррупцией, было потрачено на организацию на этой неделе масштабного парада Победы в Москве. Не случившееся из-за пандемии мероприятие 9 мая было перенесено на день, когда 75 лет назад состоялся первый парад после победы над гитлеровской Германией. Коррективы, внесенные пандемией в это действо, - ветераны, которые провели время на карантине; небольшое количество дружественных государств на трибунах; оставленная без парада делегация Кыргызстана - в окружении президента выявили два случая заражения коронавирусом.