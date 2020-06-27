Сб, 27.06.2020
Посмотрите, в какой хоккей сейчас играют в КХЛ. Он же примитивный. Меня иногда удивляет, что на матчи продают билеты. Экс-игрок КХЛ Михаил Анисин
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Пандемия при параде

ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске: 

  • Пандемия при параде: массовые мероприятия в Москве на фоне мировой вспышки заболеваемости Covid-19.
  • На гребне волны: новый всплеск эпидемии в США.
  • Авиасообщение времен коронавируса: как страны и континенты вводят ограничения для отстающих в борьбе с инфекцией.

Около 1 млрд рублей, по оценкам Фонда по борьбе с коррупцией, было потрачено на организацию на этой неделе масштабного парада Победы в Москве. Не случившееся из-за пандемии мероприятие 9 мая было перенесено на день, когда 75 лет назад состоялся первый парад после победы над гитлеровской Германией. Коррективы, внесенные пандемией в это действо, - ветераны, которые провели время на карантине; небольшое количество дружественных государств на трибунах; оставленная без парада делегация Кыргызстана - в окружении президента выявили два случая заражения коронавирусом.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 27.06.20

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

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