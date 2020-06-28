Пн, 29.06.2020
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Правительство планирует выделить родителям тройняшек 8538 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Кабинет министров на следующей неделе примет решение о предоставлении единоразового социального пособия в размере 8538 евро (после уплаты налогов) родителям тройняшек, появившихся на свет в июне в Рижском роддоме.

Все трое новорожденных оказались мальчиками.

Семьям, в которых рождаются тройняшки, предоставляется единоразовая материальная поддержка из программы госбюджета "Средства для непредвиденных случаев".

Размер этого пособия в 2010-2013 годах составлял 6000 латов (после уплаты налогов), а с 2014 года - 8538 евро. Выплату пособия обеспечивает Минблаг.

В 2013 году это пособие было выплачено одной семье, в 2014 году - пяти семьям, в 2015 году - трем семьям, в 2016 году - двум семьям, в 2017 году - двум семьям, в 2018 году - четырем семьям, а в 2019 году - одной семье.

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