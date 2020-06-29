Начинается ежегодная Рижская неделя ресторанов, которая продлится две недели

Сегодня начинается ежегодно организуемая Рижским бюро по развитию туризма Рижская неделя ресторанов. Неделя ресторанов пройдет с сегодняшнего дня по 12 июля, об участии в ней заявили 32 ресторана.
Председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Янис Ензис отметил, что отрасль гостеприимства является одной из наиболее пострадавших за последние месяцы, поэтому момент, когда рестораны, наконец, открыли свои двери и ждут посетителей, является лучшим для начала ресторанной недели.
Он подчеркнул, что на этот раз праздник гурманов будет проходить на протяжении двух недель, чтобы можно было обслужить всех гостей, а также привлечь побольше туристов из соседних стран.
- Обед из трех блюд за 20 евро можно будет приобрести в ресторанах:
AC Lounge, Annas darzs, B-Bars, Bon Vivant, Carlstons, Cemodans, Duvel’s Pub, Easy Wine, Elements, Ferma, Hercogs Kipsala, Key to Riga, Laivu centrs, Le Sommet, Moltto Grill&Wine, ресторане Латвийского национального художественного музея, а также ресторанах Neiburgs, Niklavs, Osta, OZO, Panorama и Tinto.
- В свою очередь за 25 евро можно будет поесть в ресторанах 3 Pavaru restorans "Tam labam bus augt!", Dome, Entresol, Forest, Garage, Kalku varti, Kolonade.Musu stasti…, Restorans 3, St. Petrus и Stage 22.
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