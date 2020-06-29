На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения двух судов

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июня, рано утром у берегов провинции Западный Миндоро. В результате столкновения филиппинское судно Liberty 5 перевернулось. Как сообщил представитель береговой охраны Филиппин, капитан Vienna Wood запросил помощь "через несколько часов" после инцидента, после чего судно сопроводили к берегу. На данный момент не известно, затонуло ли филиппинское судно.

По данным телеканала, поиск пропавших ведется по морю и с воздуха. Среди пропавших - 12 членов экипажа и два пассажира.

Операцию пришлось прервать в воскресенье из-за сильного течения, рано утром в понедельник поиски возобновились.

Как сообщается, в момент столкновения филиппинское судно Liberty 5 направлялось в порт города Навотас, другое судно - MV Vienna Wood - вышло из муниципалитета Субик (филиппинская провинция Замбалес) и следовало по курсу в Австралию.