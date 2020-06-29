Вт, 30.06.2020
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Почти каждый пятый житель Латвии занимается интернет-пиратством

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

За последние полгода почти каждый пятый житель Латвии использовал нелегальные сайты для скачивания данных, 66% из них торрент-трекеры использовали раз в месяц или чаще, следует из результатов исследования, проведенного Gemius Latvia с апреля по май этого года по заказу Министерства культуры.

Опрошенные жители Латвии сообщили, что чаще всего таким образом скачивают фильмы. Такой ответ дали 67,7% респондентов. За фильмами следуют сериалы (43%), компьютерные игры (35%) и компьютерные программы (31,7%), музыка (27,7%), электронные книги (15,1%) и картинки (7,4%).

Главной причиной нелегального скачивания вышеперечисленных данных респонденты назвали невозможность получить этот контент другим способом и удобный доступ к бесплатному контенту.

Согласно результатам исследования, в апреле десять самых популярных торрент-сайтов в Латвии посетили почти 116 тыс. пользователей интернета, совершив 11 млн просмотров страниц. В феврале количество пользователей, посетивших торрент-сайты, составило 114 тыс., а количество просмотров - 6 млн. В свою очередь в марте количество пользователей, посетивших торрент-сайты, составило 136,7 тыс., а количество просмотров страниц - 10 млн.

Рост числа посетителей торрент-трекеров и количества просмотров страниц авторы исследования поясняют тем, что в марте в Латвии было объявлено чрезвычайное положение.

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