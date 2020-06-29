Почти каждый пятый житель Латвии занимается интернет-пиратством

За последние полгода почти каждый пятый житель Латвии использовал нелегальные сайты для скачивания данных, 66% из них торрент-трекеры использовали раз в месяц или чаще, следует из результатов исследования, проведенного Gemius Latvia с апреля по май этого года по заказу Министерства культуры.