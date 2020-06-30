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У посольства России в Риге пройдет акция протеста против предлагаемых поправок к Конституции РФ

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня в 13:00 у посольства России в Латвии пройдет акция протеста против предлагаемых поправок к Конституции РФ, следует из информации на странице Facebook, посвященной этому мероприятию.

Акцию организует молодежная организация "Протест".

Организаторы акции протеста заявляют, что важно не оставаться в стороне и поддержать народ России в борьбе с "преступным авторитарным режимом".

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции России, которые могут продлить нахождение президента Владимира Путина у власти до 2036 года.

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