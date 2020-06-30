У посольства России в Риге пройдет акция протеста против предлагаемых поправок к Конституции РФ

Акцию организует молодежная организация "Протест".

Организаторы акции протеста заявляют, что важно не оставаться в стороне и поддержать народ России в борьбе с "преступным авторитарным режимом".

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции России, которые могут продлить нахождение президента Владимира Путина у власти до 2036 года.