В руководстве Даугавпилсской думы - "наименьшее из зол"

В думу он избран от "Нашей партии", но пока не является ее членом. За него вчера проголосовали 11 из 12 присутствующих депутатов, а это означает, что нового мэра поддержали и три депутата "Согласия".

Элксниньш в голосовании не участвовал.

Переговоры с "Согласием" о поддержке Прелатова не велись, поэтому первый заместитель мэра Янис Лачплесис (Латгальская партия) был рад его избранию, но не мог сказать, из каких соображений депутаты "Согласия" поддержали кандидатуру Прелатова.

Депутаты "Согласия" перед заседанием думы получили сигналы, что есть силы в большой политике, которые хотят, чтобы думу возглавил Лачплесис.

"Когда мы узнали, что в мэры выдвинут Игорь Прелатов, мы договорились о свободном голосовании, потому что он - меньшее из зол. Он не допустит в Даугавпилсе рижского сценария с временной администрацией, чего некоторые только и ждут", - заявил после заседания Элксниньш.