Видео ⟩ На улице Гертрудес в Риге под автомобилем опять провалилась брусчатка

Примечательно, что яма образовалось неподалеку от места, где не так давно под брусчатку уже провалились два автомобиля.

На этот раз ни одна машина под дорожное покрытие не угодила, однако видно, что яма появилась непосредственно под транспортным средством и колесо находится на самом краю дыры.

ФОТО: Очевидец Apollo

Как рассказали порталу Apollo очевидцы, владелица машины покинула место событий на такси.

На место происшествия прибыли сотрудники департамента сообщения Рижской думы, однако причина инцидента пока неизвестна, пояснили порталу Apollo в департаменте.