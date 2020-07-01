Радиация на севере Европы: можно ли подозревать Россию?

Это как бы индикатор, потому что если бы это происходило на объекте в губе Андреева или в губе Сайда в Мурманской области [места хранения отработанного ядерного топлива - Би-би-си], то йода там бы не было. Цезий был бы, и кобальт был бы, а рутения не было бы и йода не было бы. Потому что прошло довольно много времени и они просто распались бы.

Этот набор изотопов - стандартный выброс атомных станций. Они даже в каждом своем годовом отчете по экологической безопасности эти изотопы и приводят, что они их выбрасывают.

Я исключаю совершенно как надводный, так и подводный флот. Как военный, так и гражданский. На флоте все операции с отработавшим ядерным топливом с перезарядкой реактора производятся после двухмесячной выдержки реактора.

И когда эти операции производятся, там нет трубы, которая высоко выбрасывала бы эти изотопы в атмосферу. Как на атомной станции. Это все производится на высоте метров пять-семь над уровнем моря. И разнести эти изотопы до Швеции и Финляндии… Я просто не верю, что с таких низких поверхностей эти изотопы бы туда долетели.

Остаются из ядерных объектов только атомные станции, у которых есть труба, которая очень высокая и из которой этот выброс идет, регулярно при нормальной работе.

Этот выброс может быть, но те концентрации, которые были приведены, я даже не могу себе представить, что это за приборы, которые имеют такую чувствительность. [...]

Можно предположить, что было небольшое нарушение технологического режима, которое не было заметно даже на станции. Но за границей такие чувствительные приборы, что они даже это зафиксировали. Случайно.

Это какой-то единичный мелкий случай, который не представляет опасности вообще, видимо, и на атомной станции. Это случай не было бы смысла и на атомной станции скрывать, если бы он привел к какому-нибудь инциденту. Потому что он не повлиял на радиационную обстановку, окружающую среду, он ни на что не повлиял. [...]

Можно гипотетически предположить, ну кто-то клапан не вовремя закрыл, кто-то вентиляцию не вовремя включил или выключил. Такое может быть. И где-то случайно что-то пролетело, и долетело до Шпицбергена.

И третий фактор, который я гипотетически называю, это неизвестная ядерная установка, которая может быть, снова испытывалась в Нёноксе. Но там, если имеется малогабаритная ядерная установка, положим, то она без защиты, без вентиляции, там систем безопасности практически нет, там все на открытом воздухе находится. Вот там мог быть выброс всего, что зафиксировали.

А если она еще и вдруг взлетела…