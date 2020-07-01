С днем рождения, леди Ди: за что так любили "королеву людских сердец"

Сегодня, 1 июля, принцессе могло бы исполниться 59 лет. По такому поводу мы решили вспомнить, за что же люди так любили принцессу.

Благотворительность и миротворство

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Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью (в частности, была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин).

"Королева людских сердец"

Принцесса Уэльская была (и до сих пор остается) одной из самых популярных в мире женщин своего времени. В Великобритании женщина всегда считалась самым популярным членом королевской семьи, ее даже прозвали "королевой людских сердец".

Нежность и забота

ФОТО: SCANPIX

Диана нарушала протокол, обнимала незнакомых людей, подбадривала больных, утешала пострадавших и так баловала и целовала своих сыновей - Уильяма и Гарри, - что, согласно их словам, вырваться из ее объятий было сложно.

Не боялась физического труда

Переехав в Лондон после своего совершеннолетия, Диана работала няней, воспитательницей детского сада, не гнушалась подрабатывать уборщицей помещений у своих знакомых. Ее ставка за час работы не превышала 1 фунта стерлингов.

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Наконец, предлагаем еще раз посмотреть, какой была женщина, занявшая 3 место в списке BBC ста величайших британцев в истории!

Галерея: Принцесса Диана

Галерея: Платье, в котором принцесса Диана танцевала с Джоном Траволтой