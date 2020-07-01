Овощи со вкусом рабства. Что часто означает "выращено в Испании"?

"Если ты не хочешь быть рабом, ты уволен", - с таким девизом трудятся работники на плантациях фруктов и овощей в испанской провинции Альмерия. Там находятся крупнейшие поставщики овощей в Европе. Перед пандемией Covid-19 команда BBC в течение нескольких месяцев расследовала правдивость утверждений о рабстве на этих плантациях.

Скорее всего, помидоры, паприка и огурцы, которые находятся в наших холодильниках, выросли именно здесь. В провинции так много теплиц, что их можно увидеть из космоса. Большая часть рабочих - иммигранты из Африки.

Самые бедные работники живут в хижинах возле теплиц, большинство из них не имеет документов или лишены их. Там живет около 1000 человек. Каждое утро они надеются, что их позовут на работу на одну из плантаций.

В некоторых местах рабочие получают пять евро в час, в других - четыре евро, несмотря на то, что по закону рабочие в Испании должны получать не менее семи евро в час.

Те, работники, с которыми договоры заключены, также получают меньше минимальной зарплаты. Очень часто в документах не отображают реальное количество отработанных часов, чтобы платить меньше.

Джозеф в провинции работает уже долгие годы. "Мы работаем восемь часов без перерыва, а в теплицах примерно 50 градусов тепла. Если ты согласен на рабство, здесь у тебя будет много работы", - говорит он.

Работник заснял разговор со своим работодателем, который объясняет ему, что по закону за проделанную работу он должен был бы получить 50 евро вместо полученных 36.

"Мне наплевать на закон, иди, и найди какого-нибудь фермера, который заплатит тебе больше", - мужчина на испанском языке кричит на Джозефа, называя его бессовестным.

Джозеф после инцидента сообщил о своем работодателе BBC. Журналисты связались с работодателем, который сказал, что просто вышел из себя, и отрицал любые разговоры о том, что работникам он платит меньше, чем должен.

На другой ферме рабочие начали забастовку. Они говорят, что получают меньше, чем заработали. Забастовку прервало появление полиции, которая пыталась попасть на плантации, чтобы поговорить с владельцами.

В разговоре с другими рабочими можно узнать то же самое, что рассказал Джозеф. Если работники защищают свои права и требуют соответствующей проделанному оплаты, они получают один и тот же ответ: "Делай, что хочешь, больше платить я тебе не буду".

Журналисты отправились к владельцу плантаций паприки The Godoy, чтобы узнать, что он может сказать о несправедливой оплате труда.

Паприка, выращенная The Godoy, попадает в такие магазины как Sainbursy's, Lidl и т.п. Сеть магазинов Lidl объясняет, что The Godoy не являются их главными поставщиками.

Один из владельцев, Годой Хортализас, отрицает все заявления о том, что рабочие получают меньше, чем они заслуживают, заявляя, что они лгут. "Мы всегда платили им в соответствии с законом, столько, сколько им полагается", - говорит он.

На вопрос, почему "врут все рабочие", Хортализас ответил, что "не знает, возможно, из-за внутренней договоренности".

Махфуд плантации перца работает 16 лет и отрицает, что он когда-либо получал достойный оклад, утверждая, что владельцы фальсифицировали документы. Мужчина записывает все свои отработанные часы. "Я в месяц работаю в среднем 200 часов, и за это не получаю даже 1000 евро", - говорит он.