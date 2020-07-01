"Уже шевелит пальцами". В РФ на избирательном участке напали на журналиста, операцию делали четыре часа

Инцидент произошел на избирательном участке №2191 в Центральном районе Петербурга. Френкель рассказал BBC, что приехал туда, получив сообщение о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

После этого, по словам Френкеля, к нему подошел один из наблюдателей, дернул его за руку и назвал симулянтом. На журналиста набросились двое полицейских, уронили его на пол и сломали ему руку. Позднее Френкель сообщил редакции, что у него диагностирован перелом средней плечевой кости.

Видео нападения на журналиста «Медиазоны» pic.twitter.com/g3cRvYzAh0 — Дождь (@tvrain) June 30, 2020

"Медиазона" сообщает, что напавшим на корреспондента наблюдателем оказался бывший муниципальный депутат от "Единой России" Дмитрий Абрамов. "Медуза" пишет, что в настоящее время Давид Френкель находится в больнице - только операция заняла четыре часа.

"Врач сказал, что прогноз оптимистичный. Вроде бы он уже шевелит пальцами - это самое главное, потому что опасения про сильное повреждение нервов вроде как не подтвердились. Он сейчас в реанимации, но я не очень поняла, почему. Возможно, в обычных палатах нет мест, но завтра его должны перевести, если найдут места", - рассказала подруга журналиста Варя Михайлова.

Телеграм-канал LIFE SHOT опубликовал речь председатель петербургского избиркома Виктора Миненко, который сказал, что журналист "хорошо известен как органам полиции, так и судебным органам". Глава Горизбиркома утверждает, что тот "постоянно попадает в такого рода скандальные ситуации" и "замечен в случае создания конфликтов".

Петербургский губернатор Александр Беглов также прокомментировал нападение. "Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы ответить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые - бывает", - сказал чиновник.

Председатель избирательной комиссии и вовсе сказал, что журналиста никто не толкал, он сам "упал и начал кричать".

Множество СМИ, такие как "Дождь", "Важные истории", The Bell, "Медуза", "Эхо Москвы" и т.п. выступили в поддержку журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля. Его поддержал также Союз журналистов России.

На нашего журналиста напал полицейский с номером жетона 009175. Свой жетон он прятал https://t.co/NHuEKJGRet — Медиазона (@mediazzzona) June 30, 2020

Глава объединения Владимир Соловьев в интервью на радиостанции "Эхо Москвы" осудил нападение на Френкеля.

"Слышал о том, что коллега пострадал, мы сейчас выясняем подробности и в ближайшее время выпустим заявление на сайте. Конечно, это неприемлемо, и при необходимости наш центр правовой защиты журналистов готов коллеге оказать юридическую помощь", - сказал он.