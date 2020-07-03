Черная статистика пополняется: спасатели нашли в водоемах двух утонувших

Пожарные в четверг, 2 июля, нашли в водоемах двух утонувших, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Тело одного человека было найдено в озере в Алуксне, второго - в реке в Сигулде.
VUGD призывает соблюдать осторожность во время отдыха на воде, а во время занятий водными видами спорта или катания на лодке и катере использовать спасательные жилеты.
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