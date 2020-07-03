"Любовь... это выносить мусор". Печальная история культовой жвачки "Love is..."

Как рассказывает автор Youtube-канала "Сыендук", мини-комиксы "Love is..." появились еще задолго до жвачки - в начале 70-х.

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Героев придумала художница Ким Грув Касали, рисовавшая на салфетках милые бытовые сцены с обнаженной версией себя и своего парня Роберто.

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Без интима и только для веселья!



Когда пара поженилась, Роберто предложил превратить эти рисунки в нечто большее. Их стали публиковать в газетах и в итоге они набрали популярность.

В жизни у пары было двое мальчиков, в комиксах - мальчик и девочка ФОТО: скриншот видео

Вдохновением для художницы выступала личная жизнь самих супругов: в историях начали появляться домашние животные, а затем и их дети. Сейчас некоторые сюжеты могут даже показаться странными:

"Зато показывают во всей красе, что 50 лет назад называлось так называемой любовью",

- отмечает Карпов.

Некоторые из старых сюжетов:

"Любовь... это сохранять спокойствие, когда он наследил на твоем чистом полу";

"Любовь... это когда он делает, что ему хочется и ты тоже делаешь, что ЕМУ хочется";

"Любовь... это запрещать ей надевать мини-платья";

"Любовь... это выносить мусор";

"Любовь... это разрешать ему отдыхать с парнями" (на картинке очевидно подразумевается стрип-клуб).

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Дела у пары шли хорошо, комиксы и вещи с рисованными персонажами несли хороший доход. В семье родилось двое мальчиков. Все было хорошо и семья строила планы завести еще одного ребенка.

Но в 1975 году у Роберто была диагностирована неизлечимая стадия рака яичек, что сильно потрясло Ким.

У художницы стало не хватать моральных и физических сил на то, чтобы писать комиксы. Все свободное время уходило на поиски лекарств и уход за любимым, о третьем ребенке - пришлось забыть.

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Чтобы на фоне горя не терять доход и продолжать радовать читателей Ким наняла британского художника-карикатуриста Билла Эспри продолжать работать за нее. Как отмечает Сыендук, по контракту он должен подписывать картинки ее именем.

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Именно Билл Эспри раскрашивает и одевает персонажей, а в таком виде они и появятся на вкладышах жвачки. К слову, Эспри рисует эти картинки и по сей день: каждый день по комиксу - кроме воскресенья.

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Кстати, сам он не подозревал, что его рисунки поставляются вместе с турецкой жевательной резинкой "Love is…". Об этом он узнал только в 2008 году тогда, когда ему позвонил корреспондент журнала "Большой город", чтобы взять у него интервью как у автора картинок к вкладышам известной жвачки.

Муж Ким - Роберто - умер в 1976 году, когда ему был всего 31 год. Это событие нашло отражение и в оригинальном комиксе.

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Мечта Ким о третьем ребенке сбылась, но уже после смерти супруга - благодаря замороженной семенной жидкости и искусственному оплодотворению. В свою очередь, мультяшной девочке пришлось сперва попрощаться с любимым, а спустя некоторое время снова воссоединится с ним.

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Сама художница умерла в 1997-м, тогда комикс дошел до России - в виде вкладышей к жвачке.

"Вряд ли кто-то мог подозревать о его трагических истоках", - отмечает автор канала.

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Он также отмечает, что корни самой жвачки более чем запутанные:

"Посудите сами: турецкая жвачка с американскими комиксом от новозеландской художницы о ее любви к итальянцу, который (комикс - Прим. ред.) рисует англичанин. Жвачка в итоге обрела культовый статус в России", - подытожил Сыендук.

К слову, в России жвачку можно приобрести и по сей день.

Видео: ЖВАЧКА ТВОЕГО ДЕТСТВА: Трогательная история жевательной резинки в России