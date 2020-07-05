Германию критикуют за непредоставление убежища мигрантам, которые перешли в христианство

Полуправда - утверждение содержит как правдивую, так и лживую информацию, часть фактов замолчана.
Германия умышленно депортирует мигрантов, которые переходят в христианство, - так в интервью журналу Mājas Viesis высказался архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс. Re:Check решил проверить, правда ли это.
В интервью Ванагс упоминает, что среди бегущих от ужасов войны мигрантов самыми уязвимыми являются христиане. Несмотря на это, их бросают на произвол судьбы. Он рассказывает:
"В Германии государственные службы умышленно депортируют тех мигрантов, которые переходят в христианство и хотят включиться в христианскую культуру. Хотя и на родине их за это ждет тюрьма и даже смерть".
Учитывая, что Германия в контексте ЕС известна как страна, где убежища просят больше всего людей и где это убежище чаще всего предоставляют, Re:Check решил проверить это высказывание.
Сложно оценивать заявки
Чтобы узнать, действительно ли тех людей, которые перешли в христианство, высылают из страны, Re:Check связался с несколькими негосударственными организациями, а также исследовал материалы прессы.
Германию в самом деле нередко критиковали за свой подход к оценке случаев, когда люди меняют веру. Ответственное Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), рассматривая эти дела, сталкивается со сложной проблемой.
В нескольких странах - например, в Иране, Мавритании, Саудовской Аравии и Афганистане - за отказ от ислама или кощунство могут наказать тюрьмой и даже смертью.
К тому же риск исходит не только от страны, но и от других радикально настроенных мусульман. В Германии был случай, когда женщину убили, возможно, из-за ее перехода в христианство. Если христиан отправляют обратно в какую-нибудь из вышеперечисленных стран, их будущее подвергается большой опасности.
Однако в связи с этим существуют опасения: не используют ли соискатели убежища из этих стран переход в христианство, чтобы увеличить свои шансы остаться в Германии.
Официальная правительственная статистика по отклоненным соискателям убежища недоступна, потому что Германия не обобщает данные по религиозной принадлежности.
Негосударственная организация "Мюнхенский совет беженцев" (Münchener Flüchtlingsrat) - отметила для Re:Check, что косвенным свидетельством может послужить возросшее число отказов в убежище иранцам. А именно: данные показывают, что в 2016 году утверждено 60,6% заявок, а в первой четверти 2019 года - лишь 28,9%. Нужно учитывать, что эти данные свидетельствуют о тенденции с иранцами в целом, а не только с христианами.
В прошлом году негосударственная христианская организация Open Doors пыталась обобщить информацию по этому вопросу. Заявки тех, кто изменил веру, отклоняют немного реже, чем заявки об убежище в целом. По подсчетам выходит, что статус получают примерно 55% людей, которые сменили веру, и 50% соискателей убежища в общем.
Однако организация отмечает, что в любом случае показатель безосновательно низок, а подозрения насчет людей, сменивших веру, не подтверждаются.
Опрос священников свидетельствует, что 88% людей, сменивших веру, и после крещения продолжают активно участвовать в жизни общины. К тому же пропорция утвержденных запросов с годами снижается. Кроме того, этот показатель сильно отличается в разных федеральных землях. По мнению организации, это свидетельствует о том, что принятие решений является произвольным.
Об этой проблеме, например, пишет немецкое бизнес-издание Handelsblatt.
В нем упоминается, что свидетельство из церкви не считается достаточным доказательством смены религиозных убеждений.
BAMF пытается проверить веру просителей во время интервью с ними. Однако такой подход также является спорным: упоминаются случаи, когда запрос на убежище отклонили, как заявлено в оценке, потому что мусульманин так быстро свои убеждения поменять не может. Оппоненты этого подхода отметили изданию, что работники BAMF не могут оценить вопросы религиозных воззрений лучше священника. BAMF признает, что действительно совершало ошибки.
Негосударственные организации критикуют
Исследователь миграции и сотрудник негосударственной организации "Баварский совет беженцев" (Bayerischer Flüchtlingsrat) Стефан Дунвальд (Stephan Dünnwald) также подтверждает, что BAMF и суды слишком часто отклоняют заявки об убежище, основываясь на принятии соискателем христианства. Он также отмечает, что "не можем исследовать каждый случай, но общее подозрение является безосновательным и нарушает права беженцев, потому что во многих случаях переход в другую веру является честным и обоснованным". По этой же причине публично выразил критику и немецкий филиал правозащитной организации "Международное общество защиты прав человека" (International Society For Human Rights).
Сам Ванагс ответил, что его источником является личный опыт - посещение христианских приходов в Германии и дружба со священником Готфридом Мартенсом, который также регулярно говорит в прессе об этой проблеме.
Мартенс рассказал Re:Check, что, конечно, осознает существование беженцев, которые считают, будто переход в христианство может им помочь.
Поэтому церковь строго оценивает тех, кто хочет креститься: соискателям убежища нужно не только несколько месяцев посещать занятия, которые люди с течением времени могут покинуть, но и выдержать экзаменацию. "Примерно 25-30% этого не могут", - отмечает священник.
Журналисты общественного радио США NPR посещали лютеранскую церковь в пригороде Берлина, где работает священник Мартенс. Среди прихожан они встретили несколько соискателей убежища, которые задумывались о переходе в христианство по разным причинам.
Беженец из Афганистана признавал, что рассматривает вариант крещения потому, что боится депортации. В свою очередь, один курд из Ирана рассказал NPR, что недавно крестился, так как разочаровался в исламе из-за связанных с ним конфликтов. В лагере беженцев он познакомился с человеком, у которого была Библия. Начал ее читать, и у него появился интерес.
Действительно ли депортируют?
В Баварском совете беженцев отмечают, что сказанное Ванагсом не совсем правдиво также в том смысле, что всех соискателей убежища, заявки которых отклоняют, сразу депортируют. Они сталкивались со случаями, когда депортировали сменивших веру афганцев, однако есть принявшие христианство иранцы, которых не выслали. Им разрешено остаться в Германии, хотя статус беженца не утвержден. Такое временное решение на жительство на немецком языке называется Duldung. Эти люди обязаны проживать в Германии, им трудно найти работу и жилье, потому что срок вида на жительство неясен, однако обычно он длится лишь несколько месяцев.
Представитель BAMF рассказал Re:Check, когда переход в христианство становится основанием для предоставления убежища: если возможно доказать, что из-за этого соискателю убежища на родине грозит опасность.
Это значит, что соискателям убежища в интервью нужно объяснять, как они практиковали свою предыдущую и нынешнюю религию, насколько она важна в их жизни, как окружающие реагировали на крещение и что соискатель убежища знает об этой религии.
Церкви разрешается поддерживать соискателей убежища другими доказательствами и свидетельствами. Также те, кто принимает решение, получают от исследовательского департамента информацию о родине человека: какой на данный момент является ситуация с христианами в данной стране. BAMF рассказало, что для улучшения процесса работники проходят регулярное обучение с представителями церкви.
Вывод: у слов Ванагса о том, что Германия умышленно депортирует христиан, нет оснований. Однако правда то, что как христианские, так и другие организации по правам человека критикуют ответственных лиц Германии за произвольное принятие решений и чрезмерные подозрения к соискателям убежища, которые перешли в христианскую веру.
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