Германию критикуют за непредоставление убежища мигрантам, которые перешли в христианство

Об этой проблеме, например, пишет немецкое бизнес-издание Handelsblatt.

В нем упоминается, что свидетельство из церкви не считается достаточным доказательством смены религиозных убеждений.

BAMF пытается проверить веру просителей во время интервью с ними. Однако такой подход также является спорным: упоминаются случаи, когда запрос на убежище отклонили, как заявлено в оценке, потому что мусульманин так быстро свои убеждения поменять не может. Оппоненты этого подхода отметили изданию, что работники BAMF не могут оценить вопросы религиозных воззрений лучше священника. BAMF признает, что действительно совершало ошибки.

Негосударственные организации критикуют

Исследователь миграции и сотрудник негосударственной организации "Баварский совет беженцев" (Bayerischer Flüchtlingsrat) Стефан Дунвальд (Stephan Dünnwald) также подтверждает, что BAMF и суды слишком часто отклоняют заявки об убежище, основываясь на принятии соискателем христианства. Он также отмечает, что "не можем исследовать каждый случай, но общее подозрение является безосновательным и нарушает права беженцев, потому что во многих случаях переход в другую веру является честным и обоснованным". По этой же причине публично выразил критику и немецкий филиал правозащитной организации "Международное общество защиты прав человека" (International Society For Human Rights).

Сам Ванагс ответил, что его источником является личный опыт - посещение христианских приходов в Германии и дружба со священником Готфридом Мартенсом, который также регулярно говорит в прессе об этой проблеме.

Мартенс рассказал Re:Check, что, конечно, осознает существование беженцев, которые считают, будто переход в христианство может им помочь.

Поэтому церковь строго оценивает тех, кто хочет креститься: соискателям убежища нужно не только несколько месяцев посещать занятия, которые люди с течением времени могут покинуть, но и выдержать экзаменацию. "Примерно 25-30% этого не могут", - отмечает священник.

Журналисты общественного радио США NPR посещали лютеранскую церковь в пригороде Берлина, где работает священник Мартенс. Среди прихожан они встретили несколько соискателей убежища, которые задумывались о переходе в христианство по разным причинам.

Беженец из Афганистана признавал, что рассматривает вариант крещения потому, что боится депортации. В свою очередь, один курд из Ирана рассказал NPR, что недавно крестился, так как разочаровался в исламе из-за связанных с ним конфликтов. В лагере беженцев он познакомился с человеком, у которого была Библия. Начал ее читать, и у него появился интерес.

Действительно ли депортируют?

В Баварском совете беженцев отмечают, что сказанное Ванагсом не совсем правдиво также в том смысле, что всех соискателей убежища, заявки которых отклоняют, сразу депортируют. Они сталкивались со случаями, когда депортировали сменивших веру афганцев, однако есть принявшие христианство иранцы, которых не выслали. Им разрешено остаться в Германии, хотя статус беженца не утвержден. Такое временное решение на жительство на немецком языке называется Duldung. Эти люди обязаны проживать в Германии, им трудно найти работу и жилье, потому что срок вида на жительство неясен, однако обычно он длится лишь несколько месяцев.

Представитель BAMF рассказал Re:Check, когда переход в христианство становится основанием для предоставления убежища: если возможно доказать, что из-за этого соискателю убежища на родине грозит опасность.

Это значит, что соискателям убежища в интервью нужно объяснять, как они практиковали свою предыдущую и нынешнюю религию, насколько она важна в их жизни, как окружающие реагировали на крещение и что соискатель убежища знает об этой религии.

Церкви разрешается поддерживать соискателей убежища другими доказательствами и свидетельствами. Также те, кто принимает решение, получают от исследовательского департамента информацию о родине человека: какой на данный момент является ситуация с христианами в данной стране. BAMF рассказало, что для улучшения процесса работники проходят регулярное обучение с представителями церкви.

Вывод: у слов Ванагса о том, что Германия умышленно депортирует христиан, нет оснований. Однако правда то, что как христианские, так и другие организации по правам человека критикуют ответственных лиц Германии за произвольное принятие решений и чрезмерные подозрения к соискателям убежища, которые перешли в христианскую веру.