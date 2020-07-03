Пт, 3.07.2020
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Консультативный телефон семейных врачей прекратит работать круглосуточно

Кабинет врача. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С 6 июля консультативный телефон семейных врачей прекратит работу в круглосуточном режиме и начнет работать как раньше, предоставляя консультации в то время, когда семейные врачи не доступны, то есть по вечерам, ночью и по выходным, сообщила агентству LETA представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Арита Фреймане.

Как и раньше, консультативный телефон семейных врачей 66 016 001 по рабочим дням будет работать с 17:00 до 8:00, а по выходным - круглосуточно.

Ежедневно в круглосуточном режиме консультативный телефон работал во время объявленного в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайного положения, когда доступ к медицинской помощи был ограничен.

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