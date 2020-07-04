Испания закрыла на карантин 200 тысяч жителей

В пятницу региональные органы здравоохранения заявили, что зарегистрировали скачок в 60 случаев за 24 часа, в результате чего общее число инфекций в округе превысило 4000. Новые вспышки связаны с работниками сферы сельского хозяйства.

Региональная власть в Каталонии объявила, что с полудня по местному времени движение в пределах города Льейда будет ограничено. Жители смогут вернуться в район до 4 часов вечера.

В Сагрии проживает более 200 000 человек.

Hem de fer un pas enrere per protegir-nos i controlar el rebrot. Per això hem decidit confinar perimetralment el Segrià. Des del @govern, vetllarem cada minut per fer sortir la comarca d'aquesta situació. No ens podem relaxar ni un segon, ni al Segrià ni a la resta de Catalunya pic.twitter.com/jtaX27wWUP — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 4, 2020