Сб, 4.07.2020
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Испания закрыла на карантин 200 тысяч жителей

ФОТО: AFP/SCANPIX

Власти в северо-восточной Испании в субботу распорядились закрыть округ в пределах города Льейда из-за вспышки коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщает Associated Press.

В пятницу региональные органы здравоохранения заявили, что зарегистрировали скачок в 60 случаев за 24 часа, в результате чего общее число инфекций в округе превысило 4000. Новые вспышки связаны с работниками сферы сельского хозяйства.

Региональная власть в Каталонии объявила, что с полудня по местному времени движение в пределах города Льейда будет ограничено. Жители смогут вернуться в район до 4 часов вечера.

В Сагрии проживает более 200 000 человек.

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