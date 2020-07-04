Путину пожаловались на мороженое "с символикой ЛГБТ". И тут началось

В пятницу, 3 июля, глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на влияние мороженого "Радуга" на детей, заявив, что это пропаганда ЛГБТ. Президент ответил. Соцсети тоже. И даже компания-производитель мороженого уже выступила с заявлением.
С чего все началось?
Вот что сказала Лахова:
Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова пожаловалась Путину, что мороженое «Радуга» приучает детей к флагу ЛГБТ.— Рустем Адагамов (@adagamov) July 3, 2020
Что вообще происходит, боже. pic.twitter.com/Vx3hPwpZoI
"У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные - красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому… флагу, который вывешивался в том числе на данном посольстве (речь о радужном флаге, который вывесило посольство США в Москве. - Прим ред.).
Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу Конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение", - высказалась Лахова.
Кстати, вот эта этикетка:
Помогите мне найти в четырехцветном мороженом "Радуга" ЛГБТ флаг, который состоит из 6 цветов🗿#ЛГБТ pic.twitter.com/U1XWSpmzL6— 디마스타 (@dimasta_chas) July 3, 2020
Что ответил Путин?
Путин на обращение Лаховой ответил:
"Конечно, вы знаете, здесь же за каждым не уследишь, где какую этикетку кто придумал и так далее. Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную и в Конституции, и в наших законах, и в подзаконных актах, которые еще раньше были приняты,
нужно соответствующим образом, только не агрессивно - это самое главное, - выстроить общественный контроль", - цитирует президента РФ "Медуза".
Что говорит компания-производитель?
На ажиотаж в публичном пространстве уже отреагировала и компания-производитель мороженого "Радуга". Вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов заявил, что цвет мороженого не имеет отношения к пропаганде ЛГБТ.
"Мы считаем, что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", - высказался Бениаминов, подчеркнув, что у мороженого четыре цвета радуги.
В то же время компания готова сменить этикетку, если это потребуется в принудительном порядке:
"Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны - конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом "Радуга".
Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости", - приводит слова Бениаминова Esquire.
Но самое забавное, конечно, происходит в социальных сетях
Это кто там получается в Кремле засел? pic.twitter.com/ieKAWZ3xBn— Maxim Mironov (@mironov_fm) July 3, 2020
Россия для грустных и серых.#ЛГБТ— 🦆 Сон Медведева 🦆 (@MedvedevDream) July 3, 2020
Пойду, оближу радугу 😝😜😛🏳️🌈 pic.twitter.com/mnAk22pBK2
Пс, ребят, контрабасом протащила вам радугу ) pic.twitter.com/9JDsVxwKrl— Elena 🍀 (@Elena_Schein) July 3, 2020
про радугу и т.н. ЦИК на россии pic.twitter.com/EW4Ys1jnGD— Улыбчивый Мыш 😷 (@MouseNoName) July 4, 2020
Я выступаю с официальным заявлением к президенту: я ТРЕБУЮ запретить дисперсию света, как явление, потому что она вкладывает в обычный солнечный свет гомосексуальный подтекст. Раз любой свет может быть разложен на радугу, значит и любой порядочный гражданин может быть геем! 🇷🇺— Данила Поперечный (@Spoontamer) July 3, 2020
Если мороженое Радуга пропагандирует лгбт, то что тогда делает Радуга парк в Екатеринбурге?— фрик на привязи (@def_loser) July 4, 2020
Наверно, там сборы лгбт сообщество, тц. Совести нет!! И меня не позвали.
Ставь лайк если глядя на трц засомневался в своей ориентации pic.twitter.com/3ERY84707H
Ставь лайк, если в девстве у тебя был карандаш радуга из-за которого ты не смог стать гетеро )0) pic.twitter.com/8VvuNLEDG4— 🏳️🌈Мимимишка² ✨ 💗Saiba Asahi - best boy 💗✨ (@Rikald_Ymino) July 4, 2020
Стоп. Мороженое Радуга пропагандирует гейство...но как же скитлз и его радужная реклама? Неужели на нашу с вами ориентацию повлияло то, что мы в детстве скитлз пачками ели... а ещё их реклама.. ПОДЕЛИСЬ РАДУГОЙ.. ох уж эти американцы pic.twitter.com/MuKLKe8W4h— girl in black (@Juli75566284) July 4, 2020
новости будущего— Шляпа Патриарха Никона (@NikonaShapka) July 4, 2020
"сегодня после дождя над одним из районов города была замечена радуга. обеспокоенные деятельные граждане подали жалобу в правительство, чтобы то запретило свету преломляться, дождевым облакам - образовываться, а детям - смотреть на небо."
Занятный разговор состоялся:— котыч 🐾 (@ZhenPkChu) July 4, 2020
— Это что у тебя за мороженое? А, Радуга. Которое по телевизору рекламируют.
— То есть? — вот тут я немного напряглась.
— Ну это, два брата-акробата.. Дрессировщики..
Реклама то заиграла новыми красками, точнее сами Запашные pic.twitter.com/cUStRkQMCr
попробовали мороженое радуга— пистолет Митчелл (@russian_ulysses) July 4, 2020
просто tastes like pussy pic.twitter.com/C1Fz9EZAOW
Помогите мне найти в четырехцветном мороженом "Радуга" ЛГБТ флаг, который состоит из 6 цветов🗿#ЛГБТ pic.twitter.com/U1XWSpmzL6— 디마스타 (@dimasta_chas) July 3, 2020
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