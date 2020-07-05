Урок стиля от первой леди Франции: обтягивающие джинсы и сексуальные туфли

Несмотря на свой возраст, 67-летняя Брижит Макрон выглядит сексуально и элегантно.
Каждая деталь образа первой леди Франции могла бы быть опубликована в учебнике исследований моды в разделе "Из чего состоит базовый гардероб?".
Белоснежная рубашка, классические обтягивающие темно-синие джинсы, летнее кашемировое двубортное пальто и коричневые лодочки на высоком каблуке... Утонченная красота!
Галерея: Брижит Макрон в одежде от Louis Vuitton
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