Вс, 5.07.2020
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Урок стиля от первой леди Франции: обтягивающие джинсы и сексуальные туфли

ФОТО: EPA/Reuters/Scanpix. TVNET kolāža

Несмотря на свой возраст, 67-летняя Брижит Макрон выглядит сексуально и элегантно.

Каждая деталь образа первой леди Франции могла бы быть опубликована в учебнике исследований моды в разделе "Из чего состоит базовый гардероб?".

ФОТО: YOAN VALAT/AFP

Белоснежная рубашка, классические обтягивающие темно-синие джинсы, летнее кашемировое двубортное пальто и коричневые лодочки на высоком каблуке... Утонченная красота!

Галерея: Брижит Макрон в одежде от Louis Vuitton

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