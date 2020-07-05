Фильм Plāndēmija, Билл Гейтс и чипирование. Как укрепить свой информационный иммунитет?

Литовский портал 15min.lt собрал некоторые теории заговора, которые в последние месяцы появлялись, словно грибы после дождя.

ФОТО: 15min.lt

Не позволяй себя обманывать. Как укрепить свой информационный иммунитет?

Остановись и подумай

Проверенное средство - ум. Не спеши переопубликовывать найденный в интернете материал. Cначала изучи его как следует.

Проверь источник информации

"Друг моего друга" - это слух, а не источник. Проверенную информацию публикуют официальные инстанции.

Внешность обманчива

Знакомая фамилия или логотип не гарантирует достоверность. Не теряй бдительность.

Сомневаешься? Не делись!

Главные информационные фильтры - читатели. Если сомневаешься в прочитанном - лучше не переопубликовывай.

Проверяй каждый факт

Если что-то в статье является достоверным фактом, не значит, что все остальное тоже правда.

Избавься от эмоциональной информации

Стремительнее всего в интернете распространяются страхи и злость. Авторы эмоциональных постов об этом знают, поэтому так легко стать их инструментом.