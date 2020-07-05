Вс, 5.07.2020
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Фильм Plāndēmija, Билл Гейтс и чипирование. Как укрепить свой информационный иммунитет?

ФОТО: RICK WILKING / REUTERS

Распространившаяся в обществе теория о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс "хочет всех чипировать" уже никого не удивляет. Недавно в социальных сетях появился фильм Plāndēmija, который очень быстро начал популяризировать среди пользователей ложные утверждения о пандемии Covid-19. К сожалению, дезинформация в этот непростой период порабощает даже самые зрелые умы.

Литовский портал 15min.lt собрал некоторые теории заговора, которые в последние месяцы появлялись, словно грибы после дождя.

ФОТО: 15min.lt

Не позволяй себя обманывать. Как укрепить свой информационный иммунитет? 

  • Остановись и подумай

Проверенное средство - ум. Не спеши переопубликовывать найденный в интернете материал. Cначала изучи его как следует.

  • Проверь источник информации

"Друг моего друга" - это слух, а не источник. Проверенную информацию публикуют официальные инстанции. 

  • Внешность обманчива

Знакомая фамилия или логотип не гарантирует достоверность. Не теряй бдительность.

  • Сомневаешься? Не делись!

Главные информационные фильтры - читатели. Если сомневаешься в прочитанном - лучше не переопубликовывай.

  • Проверяй каждый факт

Если что-то в статье является достоверным фактом, не значит, что все остальное тоже правда.

  • Избавься от эмоциональной информации 

Стремительнее всего в интернете распространяются страхи и злость. Авторы эмоциональных постов об этом знают, поэтому так легко стать их инструментом. 

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