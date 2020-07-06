Валмиера: преступники проникли в дом. Не найдя денег, они угнали со двора машину

В воскресенье в Валмиере несколько человек незаконно проникли в дом мужчины. Угрожая предметом, похожим на нож, и используя физическую силу, они пытались выкрасть деньги.

По словам Васкане, не найдя в доме желаемого, мужчины угнали со двора дома машину, которая впоследствии была найдена брошенной в Валмиере.

В результате оперативных поисков сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых мужчин 1998 и 1996 года рождения. Оба ранее уже попадали в поле зрения полиции.

В ближайшее время будет решатся вопрос о применении мер пресечения к обоим лицам. В отношении совершения упомянутого уголовного преступления возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.