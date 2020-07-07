Вт, 7.07.2020
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Женщина не добралась до берега. Трагический выход в море на каноэ

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для некой компании отдыхающих из четырех человек из Литвы, что на выходных гостили в Латвии, поездка на каноэ в Рижском заливе закончилась трагедией. Около 17.00 туристы Апшуциемса сели в две лодки и начали грести вдоль берега, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Они направлялись в сторону Клапкалнцимса, а затем планировали вернуться в Апшуциемс. Внезапно случилось несчастье: одна из лодок перевернулась и сидящие в ней мужчина и женщина выпали в холодную воду. На них не было спасательных жилетов. К сожалению, до берега смог выплыть только один человек. Женщина пропала примерно в 500 метрах от берега. 

Государственная пожарно-спасательная служба призывает всех отдыхающих, которые занимаются спортивными активностями на воде, надевать спасательный жилет, поскольку в данном случае, он точно помог бы спастись. 

Специалисты также отмечают, что выход в море на каноэ - неразумный шаг. Они предусмотрены для рек и озер. 

Видео: Сюжет Degpunktā

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