Женщина не добралась до берега. Трагический выход в море на каноэ

Они направлялись в сторону Клапкалнцимса, а затем планировали вернуться в Апшуциемс. Внезапно случилось несчастье: одна из лодок перевернулась и сидящие в ней мужчина и женщина выпали в холодную воду. На них не было спасательных жилетов. К сожалению, до берега смог выплыть только один человек. Женщина пропала примерно в 500 метрах от берега.