"Успокаивали людей в самолете, у них была истерика". "Аэрофлот" не взял на борт вывозного рейса из Китая питомцев россиян

Что случилось?

Авиакомпания "Аэрофлот" продала билеты на самолет из Шанхая в Москву россиянам с домашними животными, а потом не приняла животных на борт.

Речь идет о рейсе, который 4 июля вылетел из Шанхая в Москву. Согласно словам владельцев застрявших в Китае домашних животных, перед вылетом они неоднократно звонили в авиакомпанию и уточняли, как им вывезти своих любимцев.

Согласно словам Елизаветы Ивановой, чей муж пытался вывезти собаку данным рейсом, пассажиров попросили приехать в аэропорт в два часа ночи, в то время как рейс планировался на восемь утра. На протяжении этого времени люди стояли в очереди с животными в переносках. В результате в самолет сперва посадили тех пассажиров, у кого не было животных.

За два часа до того, как вылетать представитель "Аэрофлота" в грубой форме заявил пассажирам с питомцами, что "они никуда не полетят и для них регистрация закрывается". В итоге муж Ивановой был вынужден оставить собаку в аэропорту, так как у него заканчивалась виза, а билет на рейс был куплен "на последние деньги".

В "Аэрофлоте" пообещали, что животные полетят следующим рейсом.

"Нам не оставалось ничего, как оставить собаку друзьям на передержку. Но как только самолет взлетел, мы узнали, что никаких животных никто никуда следующим рейсом не повезет и "Аэрофлот" такого, видите ли, не говорил, и их вообще не волнует произошедшее", - рассказала Иванова.

Согласно словам владелицы кошки, которая тоже не улетела домой, в аэропорту пассажирам сказали, что они должны были заранее сообщить в авиакомпанию о провозе питомцев.

"Кроме того, людям которые настаивали на своем праве провоза животного, обладающего всеми соответствующими документами, позволяющими интернациональный перелет, угрожали тем, что если они не бросят животных тут же в аэропорту, им откажут в регистрации на рейс и оставят их в Китае — людей, с таким трудом получивших право вылета через Госуслуги!" - написала женщина в Instagram.

Что еще известно?

Согласно публикациям владельцев питомцев, изначально они предполагали, что рейс организован как вывозной - для граждан России, которые из-за пандемии не могут вернуться домой. В свою очередь, волонтер Анна Молокова, которая помогает оставшимся в аэропорту животным, рассказала, что рейс был коммерческим.

Она также рассказала, что сотрудники авиакомпании прямо в аэропорту начали составлять список пассажиров с животными. Вышло 29 человек, у некоторых было по несколько переносок. Россиян попросили подождать. Внезапно на рейс началась регистрация жителей Китая.

При этом Минкомсвязи включило данный рейс в список вывозных. Согласно данным генерального консульства России в Шанхае, для возвращения из КНР им воспользовались 253 россиянина.

Как пишет "Медуза", приют United Love Rescue, представители которого собирались перевезти в Россию несколько собак, заявил, что на рейс не прошли 90% животных, принадлежащих россиянам.

"Стюардессы успокаивали людей в самолете, потому что у них была истерика. Истерика была в аэропорту, это был как будто "Титаник",

- рассказал в Instagram представитель приюта.

В "Аэрофлоте" случившееся пока не прокомментировали.