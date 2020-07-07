Омбудсмен будет решать вопрос оплаты труда медиков через Конституционный суд

Янсонс в заявлении указал, что в законе о государственном бюджете на 2020 год не принят во внимание предусмотренный законом о финансировании здравоохранения прирост зарплат медиков в 2020 году на 20%.

Омбудсмен считает, что такие действия не соответствуют 1-й ст. Конституции, которая гласит, что Латвия является независимой демократической республикой, а также 66-й ст., согласно которой в случаях, когда Сейм принимает решение, связанное с не предусмотренными в бюджете расходами, в законе должны быть предусмотрены средства для покрытия этих расходов.

Издание напоминает, что до обращения в КС омбудсмен направил письмо Сейму, в котором призвал внести в закон о госбюджете до 1 июня изменения и найти финансирование для повышения оплаты труда медиков в соответствии с предусмотренным законом.

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам в ответном письме омбудсмену признала, что действия парламента, который принял закон, но не предусмотрел финансирование в полном объеме, были антиконституционными. Комиссия сообщила, что правительству поручено немедленно приступить к решению этого вопроса. Комиссия в июле встретится с представителями ответственных министерств и экспертами, чтобы продолжить поиск решения.

Принятый в прошлом году закон предусматривает, что для повышения зарплат медиков в 2020 году в среднем на 20% необходимо 120 млн евро, однако финансовые ресурсы на эти цели не были выделены и удалось найти лишь около половины необходимых средств. Политики договорились использовать их для повышения на 20% самых низких зарплат резидентов и на 10% - зарплат остальных медицинских работников.

Организации медиков в начале июня призвали правительство еще в этом году принять решение об увеличении оплаты труда на 10%, а в следующем году - на 20%. Однако министр здравоохранения Илзе Винькеле 30 июня на пресс-конференции заявила, что неопределенность в отношении того, как быстро восстановится экономика после кризиса Covid-19, не позволяет с уверенностью сказать, что уже в этом году зарплаты медиков увеличатся на 10%.