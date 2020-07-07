Бауский край: за воровство и вооруженное нападение задержан неоднократно судимый мужчина

За воровство и нанесение тяжелого ранения в Бауском крае задержан неоднократно судимый мужчина. Об этом сообщает представитель Госполиции Даце Калниня.
Она пояснила, что в ночь на первое июля в Бауском крае (волость Давиню) мужчина в черной одежде и маске через окно проник в частный дом, где он разбудил женщину 1941 года рождения, потребовав отдать ему золото, мобильный телефон и кредитные карточки. Услышав шум, в комнату вошел 79-летний сын женщины, которого преступник ударил ножом несколько раз. После этого он украл три мобильных телефона, компьютер и сбежал.
В ходе совместного расследования 4 июля в Риге подозреваемый был задержан: это оказался неоднократно судимый мужчина 1989 года рождения. 6 июля к нему была применена мера пресечения - арест.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и мотивы преступника. Начат уголовный процесс.
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