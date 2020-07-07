Вт, 7.07.2020
Отель почти пустой, в ресторане все тарелки за стеклом, выдают они тоже сами – говоришь, что тебе надо и тебе передают через окошко. Жительница Эстонии о путешествии в Грецию

Бауский край: за воровство и вооруженное нападение задержан неоднократно судимый мужчина

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

За воровство и нанесение тяжелого ранения в Бауском крае задержан неоднократно судимый мужчина. Об этом сообщает представитель Госполиции Даце Калниня. 

Она пояснила, что в ночь на первое июля в Бауском крае (волость Давиню) мужчина в черной одежде и маске через окно проник в частный дом, где он разбудил женщину 1941 года рождения, потребовав отдать ему золото, мобильный телефон и кредитные карточки. Услышав шум, в комнату вошел 79-летний сын женщины, которого преступник ударил ножом несколько раз. После этого он украл три мобильных телефона, компьютер и сбежал. 

В ходе совместного расследования 4 июля в Риге подозреваемый был задержан: это оказался неоднократно судимый мужчина 1989 года рождения. 6 июля к нему была применена мера пресечения - арест.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и мотивы преступника. Начат уголовный процесс. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ