Бауский край: за воровство и вооруженное нападение задержан неоднократно судимый мужчина

Она пояснила, что в ночь на первое июля в Бауском крае (волость Давиню) мужчина в черной одежде и маске через окно проник в частный дом, где он разбудил женщину 1941 года рождения, потребовав отдать ему золото, мобильный телефон и кредитные карточки. Услышав шум, в комнату вошел 79-летний сын женщины, которого преступник ударил ножом несколько раз. После этого он украл три мобильных телефона, компьютер и сбежал.