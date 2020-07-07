Вт, 7.07.2020
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Резекненский край: хозяин жестоко убил свою собаку

ФОТО: Pixabay

30-го июня участок Госполиции в Резекне получил информацию о жестоком обращении с собакой, в результате чего питомец скончался. 

30-го июня сотрудники Госполиции получили информацию, что в Резекненском крае, волости Рикавас некий мужчина жестоко обращался со своей собакой. Хозяин питомца, возможно, бил его, в результате чего животное скончалось. 

Проверив полученную информацию, выяснилось, что возможный виновник - мужчина 1956 года рождения - является хозяином собаки.

6-го июля по факту случившегося был начал уголовный процесс. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося. 

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