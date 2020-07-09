Чт, 9.07.2020
Уже при смягчении ограничений я говорила, что они могут быть усилены, если вырастет число инфицированных. Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Шесть лучших стендап-комиков, которые сделают ваш день
Часть вторая

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Илья Соболев

ФОТО: скриншот с youtube.com, коллаж RUS TVNET

Примерно месяц назад мы рассказывали вам о стендап-комиках, которые должны поднять вам настроение и затмить надоевших Галкина, Белого и Волю. 

Наша первая подборка включала в себя шесть разных по юмору, возрасту и охвату тем комиков. Среди них вы точно могли найти что-то для себя. Если вы этого еще не сделали, то вот первая часть:

Шесть комиков, которых мы выделили в первый раз - это очень мало. Их, конечно же, гораздо больше. Поэтому представляем вашему вниманию вторую часть лучших стендап-комиков, которые шутят на русском языке. 

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Илья Соболев

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