Шесть лучших стендап-комиков, которые сделают ваш день

Шесть лучших стендап-комиков, которые сделают ваш деньЧасть вторая
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Примерно месяц назад мы рассказывали вам о стендап-комиках, которые должны поднять вам настроение и затмить надоевших Галкина, Белого и Волю.
Наша первая подборка включала в себя шесть разных по юмору, возрасту и охвату тем комиков. Среди них вы точно могли найти что-то для себя. Если вы этого еще не сделали, то вот первая часть:
Шесть комиков, которых мы выделили в первый раз - это очень мало. Их, конечно же, гораздо больше. Поэтому представляем вашему вниманию вторую часть лучших стендап-комиков, которые шутят на русском языке.
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