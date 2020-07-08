Уильям и Гарри поделят доходы мемориального фонда принцессы Дианы

Согласно информации издания, данное соглашение было подписано в декабре 2019 года между фондами принцев. В документе сказано, что фонд герцогов Кембриджских будет перечислять половину поступлений, добытых фондом принцессы Дианы, фонду герцогов Сассекских.

Это было сделано незадолго до того, как принц Гарри и Меган Маркл сделали объявление о намерении отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Их благотворительный фонд завершил работу.

В связи с этим их часть дохода фонда принцессы Дианы будет пожертвована другой благотворительной организации, которую выберет Гарри.

Что за благотворительные фонды?

В апреле 2013 года королевский благотворительный фонд взял контроль над мемориальным Фондом принцессы Дианы. Данный фонд больше не собирает средства, однако небольшие поступления (пожертвования) все же получает. На какие цели отправлять средства решали дети принцессы Дианы - Уильям и Гарри.

Королевский фонд был общим фондом герцогов Сассекских и Кембриджских до июня прошлого года, пока Гарри и Меган не вышли из него, заявив, что планируют создать свой отдельный благотворительный проект. В итоге общий фонд стал Королевским фондом герцога и герцогини Кембриджских.

После того, как Меган и Гарри лишились статусов королевских особ, они закрыли фонд. На его место пришла благотворительная организация Archewell.