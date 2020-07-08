Так бил ли Джонни Депп жену? Встреча супругов в суде лицом к лицу спустя несколько лет

Знаменитый пират прибыл в суд вместе с адвокатами, в свою очередь, Херд была в компании сестры и возлюбленной.

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Прикрывать рот и нос в Великобритании все еще обязательно. Экс-супруги не пренебрегли этим правилом.

В чем дело?

Актриса обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии в 2016 году. После этого жизнь и карьера актера пошла под откос. Зимой 2017 года супруги развелись, но спустя два года артист решил ответить Херд. Джонни заявил, что на самом деле это он был жертвой домашнего насилия.

Ответчиком в деле, суд по которому стартовал 7 июля, являются издатель News Group Newspapers Руперта Мердока и журналист Дэн Вуттон. Причина: статья The Sun от апреля 2018 года, где утверждалось, что Депп избивал жену. Сама Эмбер в данном деле проходит свидетелем.

ФОТО: SCANPIX

На заседании суда Депп предоставил доказательства своей невиновности. Во время одной из ряда ссор Эмбер швырнула в супруга бутылку водки, в итоге он потерял кончик пальца. Именно это фото в качестве вещественного доказательства представил судье знаменитость. Помимо того было представлено на всеобщее обозрение и видео, на котором уже сам Джонни бросает бутылку красного вина, но тут без травм.

Судебные заседания на этом не закончатся.

Планируется, что суд по делу о клевете будет длиться примерно три недели. Свидетелями по делу среди прочих выступят актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради. Как сообщается, они будут выступать в поддержку бывшего возлюбленного.

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Напомним, в 2011 году у Джонни Деппа завязался роман с актрисой Эмбер Херд. Они сблизились на съемках "Ромового дневника". Разница в возрасте супругов - почти 23 года. В этом июне Деппу исполнилось 57, а Эмбер в минувшем апреле отпраздновала 34-летие.