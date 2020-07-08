СГД раскрыла схему мошенничества в концертном зале "Дзинтари"

Служба государственных доходов (СГД) раскрыла схему налогового мошенничества в концертном зале "Дзинтари".
Как сообщили в СГД, управление налогово-таможенной полиции в связи со схемой налогового мошенничества в июле провело процессуальные действия в одном из концертных залов. По информации агентства LETA, речь идет о концертном зале "Дзинтари".
Выяснено, что преступная группировка занималась незаконными действиями, поставляя концертному залу кресла.
Кресла фиктивно поставлялись иностранному предприятию, которое в процессе публичной закупки поставляло их уже заказчику - концертному залу.
Предприятие декларировало НДС 0%, а не 21%, как это было бы при сделке с латвийскими партнерами.
Налогово-таможенная полиция провела шесть обысков по месту жительства людей, в автомобилях и офисах. Задержано три человека. Наложен арест на автомашину Lexus RX, предположительно купленную на преступно нажитые средства.
Закупка кресел концертным залом "Дзинтари" состоялась в 2015 году. В ней участвовали три претендента, лучшим было признано предложение эстонского предприятия Tooner Master.
По неофициальной информации LTV, задержан технический директор концертного зала "Дзинтари" Денис Пилькевич, в момент закупки пять лет назад он был руководителем комиссии по закупкам.
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