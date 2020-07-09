Авторынок Германии: бум электромобилей на фоне обвала продаж машин с ДВС

Renault ZOE стабильно входит в число самых популярных в Германии электромобилей ФОТО: Imago Images / wolterphoto/J.Wolter

Его предсказывают, к примеру, немецкие порталы Meinauto и Carwow, предоставляющие услуги по конфигурации и покупке новых легковых автомобилей через интернет. Они сообщили, что число запросов на электромобили и гибриды по сравнению с маем примерно удвоилось. Просто в статистике KBA и в данных о выдаче субсидий, предупредили обе фирмы, это пока не нашло отражения, поскольку выполнение заказов нередко длится несколько месяцев, а подавать заявку на получение бонуса можно только после покупки и регистрации автомобиля.

В июне, сообщает информационное агентство dpa, были поданы 8234 заявки на субсидирование покупки автомобилей, работающих исключительно на электрической тяге, это на 500 больше, чем в мае. Наибольшим спросом пользовались электромобили брендов Volkswagen, Mercedes, Audi, Renault и BMW.

Volkswagen ID.3 появится на дорогах Европы в сентябре

Не исключено, что во втором полугодии Volkswagen еще больше уйдет в отрыв, ведь с сентября заказчики в Германии (и в большинстве других стран Европы) начнут получать "народный электромобиль" ID.3- именно эта модель призвана обеспечить концерну массовые продажи в электрическом сегменте. Ее цена в базовой комплектации составляет меньше 30 000 евро, так что с учетом субсидий она обойдется покупателям в 21 000 евро. К тому же им в течение десяти лет не придется платить налог на транспортное средство, от которого на такой срок освобождаются все держатели электромобилей.

Производство ID.3 торжественно стартовало еще в конце прошлого года, но первые пробные партии на рынок не поступили - их тестировали и обкатывали работники Volkswagen. Начало продаж было намечено на нынешнее лето, однако возникли проблемы с софтом, так что его пришлось перенести на сентябрь, а доработку двух из 256 компьютерных программ решили завершить позднее.

Но завод VW в восточногерманском Цвиккау с двумя производственными линиями уже полностью переключился на электромобили. Первую наладили еще прошлой осенью, до конца нынешнего года переоборудуют и второй конвейер. 26 июня с него сошел последний в 116-летней истории завода автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Tesla строит под Берлином, BMW расширяется под Мюнхеном

А 6 июля стало известно, что Volkswagen приступил к поэтапному переводу своего завода в Эмдене на выпуск электромобилей. На одном из конвейеров в первом полугодии 2021 года намечено запустить в производство электрический SUV (внедорожник) VW ID.4. Некоторые эксперты считают, что именно эта модель, а вовсе не ID.3, обеспечит концерну рывок в мировые лидеры электромобильности.

Примерно в то же самое время Tesla намерена закончить строительство своего первого европейского завода под Берлином, чтобы уже в июле 2021 года начать выпуск электромобилей тремя сменами в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее выйти на проектную мощность в 500 000 единиц в год. Это следует из опубликованных 2 июля актуализированных документов, которые американская корпорация подала в немецкие регулирующие органы.

В тот же день немецкий автостроитель BMW открыл близ Мюнхена, в Дингольфинге, где находится его крупнейшая в Европе производственная площадка, новый завод по выпуску аккумуляторных батарей и электрических моторов, ведь уже в 2022 году каждая третья продаваемая в Европе машина этой марки должна быть электромобилем или гибридом. В ближайшие два года с конвейеров в Дингольфинге начнут сходить сначала электрический внедорожник iNext, а затем электрическая версия BMW 7-серии.

Так что в этом году в Германии, несмотря на коронавирус и рецессию, росли и растут не только продажи электромобилей, но и производственные мощности для их выпуска.