Эпидемия Covid-19 негативно повлияла на пенсионные накопления

Однако на расчет пенсий влияет ряд факторов, из-за которых, возможно, выход на заслуженный отдых лучше отложить, пишет Neatkarīgā.

Главное, на что повлияла пандемия - это пенсионный капитал второго уровня, связанный с прибыльностью пенсионных планов, а также индекс пенсионного капитала первого уровня.

Что касается последнего, то предусмотрено, что, если индекс вследствие экономических колебаний становится меньше 1, в расчете пенсий используется индекс 1.

Эпидемия Covid-19 во всем мире вызвала спад на рынках акций, что отразилось на накоплениях второго уровня пенсионной системы. В худшей ситуации находятся те, кому выходить на пенсию в ближайшее время, отмечает издание.