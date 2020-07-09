Полное имя принца Чарльза состоит из 20 титулов. Каких же?

Полное имя принца Чарльза включает в себя 20 королевских титулов!

Старший сын принца Филиппа и королевы Елизаветы II Чарльз Филипп Артур Джордж Маунтбеттен-Виндзор родился в Букингемском дворце и на сегодняшний день является первым в очереди на престол. Обычно для удобства его называют принцем Уэльским или герцогом Корнуолльским, но оказывается, что у отца Уильяма и Гарри есть два десятка других титулов.

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Как по документам звучит полное имя принца Чарльза?

Его Королевское Высочество принц Чарльз Филипп Артур Джордж, принц Уэльский, герцог Корнуолльский, герцог Ротсейский, граф Каррикский, граф Честерский, барон Ренфрю, лорд островов, принц и великий интендант Шотландии, рыцарь-компаньон самого благородного Ордена Подвязки, рыцарь самого старого и самого благородного Ордена Дикого чертополоха, Великий Магистр и главный рыцарь Большого Креста самого почетного Ордена Бата, член Ордена Заслуг, рыцарь австралийского ордена, член королевской семьи, член самого почетного частного Совета Ее Величества, помощник Ее Величества.

Все эти титулы были выбраны матерью Чарльза - королевой Елизаветой II.