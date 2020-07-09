"Сталинское время": к сотрудникам "Открытой России" и "МБХ медиа" пришли с обысками

По информации издания, около 6 утра в Москве начались обыски у шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, координаторов "Открытой России" Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у муниципального депутата Юлии Галяминой.

"В шесть утра, сталинское время. Мне позвонил сын и сказал, что какие-то люди ломятся в квартиру, больше связи у меня с ним не было",

- рассказала "Медузе" Галямина.

Вызвала сыну скорую. У него сильная астма (в том числе на фоне стресса), связи с ним нет. Бригаду скорой в квартиру не пускают. Как и адвоката. Беззаконие. pic.twitter.com/64WCJEzChX — Юлия Галямина (@galiamina) July 9, 2020

"МБХ медиа" заявили, что силовики угрожали выломать двери, не реагировали на просьбы дождаться адвокатов, а когда адвокаты прибыли на место, долго не пускали их внутрь.

Формально обыски прошли в рамках дела ЮКОСа о хищениях в 2003 году, но они могут быть связаны с намеченным на 15 июля митингом против поправок к Конституции РФ, отмечают активисты.

Заявку на митинг подали участники кампании "Нет!" - движения, выступающего против изменений Конституции РФ и, в частности, обнуления президентских сроков Владимира Путина, пишет "Дождь".