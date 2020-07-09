Прожить сто дней в аэропорту и опоздать на самолет: знаменитый житель Эстонии наконец дома

Нехотя и на бегу отвечая на вопросы журналистов, Трофимов сказал, что он не публичный человек, не хотел никакой шумихи, что привык решать свои проблемы сам, просто так получилось. На Филиппины в этот период он поехал, поскольку "все тогда отдыхали", и он не предполагал, что ситуация выйдет из-под контроля. До того он работал программистом на удаленке. На вопрос корреспондента Postimees, есть ли у него работа, Роман ответил: "Теперь уже нет, потерял". А правда ли, что он поехал на Филиппины за большой любовью? "Без комментариев!"

Трофимов отметил, что у него возникли проблемы со здоровьем, именно им он и собирается сейчас заняться: "После этого буду думать, что делать дальше".

Корреспондент Postimees поинтересовался, считает ли Роман правильным, что эстонский налогоплательщик оплачивает его ошибки: "Чувствуете ли вы ответственность? Вчера вы не сели в самолет". - "А причем тут это? Я просто обменял билет на сегодня, за это уже никто не платил. Ни я, ни кто-то другой", - ответил Трофимов.

Затем он рассказал, что серый паспорт создавал ему проблемы в каждой стране, куда бы он с ним ни приезжал. Но на вопрос, не планирует ли он после этой истории получить эстонское гражданство, он отвечать отказался. Зато в Эстонии его приняли без проблем, правда, отправили на двухнедельный карантин.

Ответить на вопрос, на что он рассчитывал, отправляясь в путешествие без денег и без бронирования гостиницы, Трофимов не захотел, поспешив сесть в первое же попавшееся такси со словами: "Братишка, свободен?"