Обзор Huawei P40 Pro: вкратце о телефоне и "магии" Phone Clone 

Одним из мощнейших смартфонов в настоящее время является Huawei P40 Proс самой высокой оценкой камеры в тестах DXOMARK. Начиная пятисерийное описание этого смартфона, в первой части представлен краткий обзор физических показателей телефона, нюансов дизайна, а также функция Phone Clone - возможность копирования "старых" данных телефона, в том числе изображений и приложений, со старого на новый P40 Pro.