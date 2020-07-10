В Словении подожгли статую Мелании Трамп

Статуя, установленная в словенской деревне Севница, была подожжена 4 июля, в День независимости США, сообщил живущий в Берлине американский художник Брэд Дауни.

Когда на следующее утро полиция сообщила Дауни, что произошло, он организовал демонтаж сгоревшей скульптуры.

"Я хочу знать, почему это было сделано", - сказал Дауни. В свое время он описал возведение скульптуры в деревне, где выросла Мелания Трамп,

как попытку содействовать диалогу о политической ситуации в Соединенных Штатах, где президент, выступающий против иммиграции, сам женился на иммигрантке.

39-летний Дауни сказал, что обратился в полицию.

Если преступники будут найдены, он хочет взять у них интервью для фильма, который снимается перед его предстоящей в сентябре в ​​Словении выставкой.

Скульптура Мелании Трмп по заказу Дауни была выполнена бензопилой из липы одним из местных художников.

Напомним, в январе большая деревянная скульптура, напоминающая о Дональде Трампе, была сожжена в словенском городе Моравец.