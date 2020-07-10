Решение по делу ЛГБТ-активистки в России: штраф 1000 евро. За что?

Как сообщает издание, поводом для штрафа стал рисунок "Семья там, где любовь", на котором изображены однополые семьи с детьми.

В январе, когда завели административку за эту картинку всем как-то не очень верилось, что а) за такое могут реально судить и б) за пропаганду могут судить два раза подряд. Ответ на оба вопроса "да могут" . Опубликовано Юлией Цветковой Четверг, 25 июня 2020 г.

Девушка подчеркнула, что протокол составили как раз перед ее судебным заседанием по уголовному делу о распространении порнографии из-за рисунков в паблике "Монологи вагины". По этой причине она в суде заведомо уже предстала в негативном образе.

Сегодня на своей странице в Facebook ЛГБТ-активистка Комсомольска-на-Амуре поделилась несколькими постами относительно судебного процесса над ней, в том числе и очень пространными. Пересказывать не будем - просто делимся. Если посчитаете нужным - почитаете.

(Моя речь с сегодняшнего суда по пропаганде. Сейчас бы еще добавила про повторное осуждение за одни и те же картинки, и... Опубликовано Юлией Цветковой Пятница, 10 июля 2020 г.

Штраф 75 000 по второй административке по пропаганде. Обжаловать, да, будем) Спасибо всем, кто уже готов скинутся на штраф но пока рано) Опубликовано Юлией Цветковой Пятница, 10 июля 2020 г.

А вы знали, что я работала в консульстве США и на госдеп? Вот и я не знала) А у полиции местной это главная версия. И по... Опубликовано Юлией Цветковой Четверг, 9 июля 2020 г.

Майор Тычинский, снова отличился (это тот товарищь майор, что стоит за остальными моими делами). В этот раз он нашел...... Опубликовано Юлией Цветковой Четверг, 9 июля 2020 г.

Пока мы готовили этот материал, Юлия сделала еще одну публикацию - очень позитивную. Буквально минут 20 назад. Девушка не собирается сдаваться!

Напомним, что на Юлию Цветкову уже заведено еще одно - третье - административное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом девушка рассказала сама в Facebook.