"Я прошу у всех прощения". Мэр Сеула оставил предсмертную записку. Похоже, он покончил с собой

Отмечается, что после смерти Пак Вон Суна власти Сеула с согласия его семьи опубликовали прощальную записку, которую он оставил дома.

"Я прошу у всех прощения. Я благодарен всем людям, с которыми делил свою жизнь. Мне жаль, что я причинил боль своей семье.

Пожалуйста, кремируйте меня и развейте пепел над могилами моих родителей. Прощайте", - цитирует ее "Медуза".

У Пак Вон Суна остались жена, сын и дочь.

"Медуза" со ссылкой на корейский телеканал SBS отмечает, что 8 июля бывший секретарь Пак Вон Суна заявила в полицию о домогательствах.

По ее словам, мэр не раз позволял себе "неподобающие жесты" и "непристойные комментарии" на работе, а также присылал ей селфи в нижнем белье.

Согласно ее обвинению, она - не единственная жертва мэра.

В предсмертной записке мэр Сеула об обвинениях в домогательствах ничего не упомянул.

Издание отмечает, что в Южной Корее в последние годы набрало силу движение #MeToo, направленное против сексуального насилия, а мэр Сеула стал третьим высокопоставленным членом Демократической партии, обвиненным в сексуальных домогательствах или насилии.

Примечательно, что в 1990-х Пак Вон Сун, юрист по образованию, в качестве адвоката представлял интересы ассистентки преподавателя Сеульского университета. Она обвиняла своего руководителя в отказе продлить с ней контракт после того, как она отвергла его домогательства. Пак Вон Сун выиграл это дело - первое подобное в истории Южной Кореи - и помог клиентке добиться компенсации.

Пак Вон Сун также публично выражал поддержку женщинам, которые рассказали о пережитом насилии.

Как известно, Южная Корея входит в число стран с самым высоким процентом самоубийств - 26,6 на 100 тысяч человек (данные за 2018 год). В 2009 году покончил с собой бывший президент страны Но Му Хен, которого заподозрили в коррупции, напоминает "Медуза".

Пак Вон Сун занимал пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 года. В прошлом году он был переизбран на второй срок.

Мэр Сеула считался одним из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.

В 2020 году он успешно справился с пандемией Covid-19: в 10-миллионном Сеуле выявили только 1390 случаев заражения.