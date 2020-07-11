Ад на земле: Резня в Сребренице 11 июля 1995 года

Резня в Сребренице считается самым ужасным в Европе направленным против гражданских жителей кровопролитием в послевоенное время. Солдаты боснийских сербов взяли в заложники и убили минимум 8000 мужчин и мальчиков, большинство из которых были мусульманами. Международный трибунал в Гааге признал это геноцидом.

ФОТО: Darko Bandic / AP

В субботу на мемориальном кладбище Поторачи недалеко от Сребреницы были похоронены останки восьми недавно идентифицированных жертв, сообщает АР. Один из них - Байро Салихович - его неполные останки в ноябре прошлого года были подняты из массовой могилы и идентифицированы с помощью технологий ДНК.

"Были найдены лишь отдельные кости, но мы с мамой решили в этом году его похоронить, чтобы знать, где его могила, куда пойти и прочесть молитву, где найти покой",

- рассказал сын Сализовича Бахрудин. Сам он в июле 1995 года сбежал в лес и выжил.

В Боснийской войне сражались три главные этнические группы государства - сербы, хорваты и боснийские мусульмане. Всего в ходе конфликта погибли более 100 000 человек. В 1995 году был заключен мирный договор.

Произошедшее в Сребренице было постыдным для международного сообщества, так как ООН в 1993 году объявила Сребреницу "безопасным приютом" для гражданских жителей.

ФОТО: Darko Bandic / AP

Когда в 1995 году в поселок вошли боснийские сербы, примерно 15 000 боснийских мусульманских мужчин и мальчиков сбежали в лес. Примерно в два раза больше жителей поспешило на базу ООН в надежде, что миротворцы из Нидерландов их защитят.

Однако находившимся в меньшинстве миротворцам пришлось беспомощно смотреть, как солдаты боснийских сербов увели с базы убивать примерно 2000 мужчин и мальчиков. Женщин и девочек увезли на контролируемую правительством Боснии территорию.

В свою очередь в лесах Сребреницы сербские солдаты захватили в заложники и убили тысячи пытающихся убежать боснийских мусульман.

Убийцы пытались скрыть свидетельства произошедшего в Сребренице геноцида, сбросив трупы в вырытые в спешке массовые могилы. Позднее останки переместили в большее число могил, чтобы скрыть доказательства.

Тела жертв резни в Сребренице находят до сих пор, сейчас их можно идентифицировать с помощью тестирования ДНК. Неидентифицированными остались еще около тысячи жертв.

На военном трибунале ООН в Гааге и в Балканских судах за резню в Сребренице были осуждены почти 50 боснийских сербов, в том числе бывший президент Сербской Республики Радован Караджич и его военный командир Ратко Младич.

Галерея: Архивные фото. Резня в Сребренице