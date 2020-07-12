ЕС утвердил новые правила для дальнобойщиков: что изменится

В Евросоюзе одобрили масштабную реформу, направленную на изменение условий работы дальнобойщиков и компаний, занимающихся автоперевозками. После трех лет горячих дискуссий пакет законодательных актов окончательно утвердил Европарламент. Об этом стало известно в четверг, 9 июля. С помощью нововведений в Брюсселе хотят улучшить условия работы водителей и устранить факторы, негативно влияющие на рынок грузоперевозок.

Работа и отдых дальнобойщиков

По старым правилам каждому дальнобойщику должны выделять не менее 45 часов отдыха после максимум шести дней работы. Разрешен и сокращенный вариант - не менее 24 часа. Но при этом во время следующего еженедельного отдыха водителю должны компенсировать те часы, которые он не добрал.

Нововведения сделают эту схему более гибкой - при международных перевозках возможными будут два сокращенных еженедельных отдыха подряд. Но при условии, что их будет не больше двух во время каждого четырехнедельного периода. Компенсированное время отдыха разбивать нельзя - его водителю должны предоставить до конца третьей недели после сокращенного отдыха.

Из-за нехватки дальнобойщиков в Германии за руль грузовиков все чаще садятся женщины ФОТО: DW/O.Pieper

Сокращенный отдых можно будет проводить в кабине грузовика. А вот отдых длительностью более 45 часов компаниям-перевозчикам придется организовывать вне автомобиля, и оплачивать помещение для этого будет работодатель. В таких помещениях должны быть места для сна и санузлы. При организации ночлега придется принимать во внимание и пол водителя.

Кроме того, транспортные компании должны будут организовывать работу водителей так, чтобы у тех была возможность провести дома не менее одного еженедельного отдыха за каждые четыре недели работы. Дальнобойщики могут провести его и не дома, но все равно должны вернуться на базу, к которой они приписаны.

Безопасные парковки

Чтобы водители могли безопасно и комфортно отдыхать во время поездок, в ЕС хотят оборудовать сеть сертифицированных парковок. Пройти сертификацию смогут лишь защищенные от проникновения посторонних парковки, на которых можно будет купить еду и напитки, где будет хорошее освещение и санузлы с учетом пола водителей.

В ЕС хотят оборудовать сеть сертифицированных парковок для грузовиков ФОТО: Picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/A.Pulwey

Еврокомиссия будет публиковать список таких парковок на специальном сайте и обновлять его. Нововведения об отдыхе и парковках заработают через 20 дней после публикации утвержденных Европарламентом нормативных актов.

Изменение правил оплаты труда водителей

Согласно законодательству ЕС, имея место работы в одной стране, можно трудиться в другой. Для этого действует специальная система командирования за границу. Она позволяет платить командированным сотрудникам и предоставлять им соцпакет по правилам их родной страны. Но при нескольких условиях: если такая работа за границей временная, а ее условия соответствуют минимальным стандартам государства, где работу выполняют.

По законодательству ЕС, имея место работы в одной стране, можно трудиться в другой ФОТО: picture-alliance/dpa/O.Berg

По новым правилам дальнобойщиков придется регистрировать как командированных работников. Таким образом, водителям, осуществляющим перевозки в более богатых странах, надо будет платить более высокую зарплату.