В Хабаровске прошел многотысячный митинг в поддержку Фургала. Его называют крупнейшим в истории города

Многотысячную стихийную акцию в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала, которая в субботу утром прошла в центре Хабаровска, дальневосточные СМИ называют крупнейшей в истории региона.

По оценке DVHAB.RU, в центре города присутствовали от 5 до 35 тысяч человек. Издание "Хабаровский край сегодня" предположило, что численность митинга была выше, чем у "Бессмертного полка", в котором участвовали около 60 тысяч человек.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко в разговоре с РБК оценила число собравшихся в 20 тысяч человек.

Более скромную оценку несанкционированному шествию дало управление МВД по Хабаровскому краю. По оценке ведомства, на акцию вышли от 10 до 12 тысяч. Организатором протеста в полиции считают "команду Фургала" . По словам Томченко, это не так: "у митинга не было организатора или лидера и информация о ней расходилась в социальных сетях".

Помимо Хабаровска, акции в поддержку Фургала прошли и в других городах региона. В Комсомольске-на-Амуре на несанкционированный митинг вышли больше тысячи человек. В Николаевске автомобилисты провели флешмоб в поддержку Фургала, выстроив своими автомобилями фразу "Я/Мы Фургал" - подобные лозунги стали популярными в прошлом году после задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Власти пытались предотвратить шествие, но это не помогло. Участники скандировали лозунги за Фургала и против Путина

Власти начали готовиться к митингу в Хабаровске еще накануне. Сообщения с призывами выйти на улицы в поддержку Фургала распространялись в соцсетях и через объявления на подъезде. В итоге центральную городскую площадь Ленина оцепили забором. Предлогом чиновники назвали дезинфекцию в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.

Остановить протестующих это не смогло - к полудню в центре собралось такое число людей, что это затруднило движение машин. Митинг перешел в шествие - люди пошли по центральным улицам города и в итоге все же смогли попасть на площадь Пушкина даже несмотря на забор. Среди протестующих были не только хабаровчане - многие приехали на акцию, в том числе, из других городов и районов края.

Участников не напугали и сообщения о росте числа заболевших Covid-19 в крае. Многие из них пришли митинговать в медицинских масках. Протестующие несли в руках плакаты с надписями "Фургала домой", "Свободу Фургалу", "Он не давал едросам воровать".

После шествия протестующие заполнили центральную площадь. Судя по кадрам трансляции, часть участников акции пыталась войти в здание администрации Хабаровского края, другие же кричали: "Нельзя трогать двери!"

У входа дежурила полиция. Толпа начала скандировать: "Путина в отставку!" и "Позор Москве!"

Reuters