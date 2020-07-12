За прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая Covid-19

В целом с начала пандемии проведено 168 947 тестов на Covid-19, заболевание выявлено у 1173 человек, 30 человек умерли. Выздоровели на сегодняшний день 1019 человек.

В течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19.

В больницах находятся три пациента с новым коронавирусом, у двоих заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 183 пациента.

Как сообщалось, на этой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. В понедельник и во вторник было зарегистрировано по семь новых случаев, в среду - 13, в четверг - 11. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.