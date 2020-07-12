За прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии проведено 1467 тестов на Covid-19 и не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В целом с начала пандемии проведено 168 947 тестов на Covid-19, заболевание выявлено у 1173 человек, 30 человек умерли. Выздоровели на сегодняшний день 1019 человек.
В течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19.
В больницах находятся три пациента с новым коронавирусом, у двоих заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.
Всего из стационаров выписаны 183 пациента.
Как сообщалось, на этой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. В понедельник и во вторник было зарегистрировано по семь новых случаев, в среду - 13, в четверг - 11. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.
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