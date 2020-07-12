Феномен "белорусского принца" и секрет его матери

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Имя матери Николая держится в строжайшем секрете, но журналисты уверены, что ей является Ирина Абельская - в середине 90-х она работала личным врачом Лукашенко. По заявлениям инсайдеров их рабочие отношения довольно быстро вышли на другой уровень, а в 2004-м на свет появился их сын.

Официально Александр Лукашенко с 1975 года состоит в браке с Галиной Желнерович. От нее у него двое старших наследников — Виктор и Дмитрий. Однако по слухам президент Беларуси не живет с ней уже с начала 90-х.

Лукашенко свою личную жизнь не афиширует и охраняет почище государственной тайны.

Foto: Ирина Абельская

Сейчас Ирина Абельская работает в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента, где она занимает пост главного врача.