Феномен "белорусского принца" и секрет его матери

Николая Лукашенко называют самым завидным женихом Беларуси, и лишь малая часть людей не понимает, что у него есть все шансы стать будущим президентом страны. 15-летний красавец повсюду сопровождает отца, однако о его матери вот уже много лет совсем ничего не известно, пишет StarHit.
Имя матери Николая держится в строжайшем секрете, но журналисты уверены, что ей является Ирина Абельская - в середине 90-х она работала личным врачом Лукашенко. По заявлениям инсайдеров их рабочие отношения довольно быстро вышли на другой уровень, а в 2004-м на свет появился их сын.
Официально Александр Лукашенко с 1975 года состоит в браке с Галиной Желнерович. От нее у него двое старших наследников — Виктор и Дмитрий. Однако по слухам президент Беларуси не живет с ней уже с начала 90-х.
Лукашенко свою личную жизнь не афиширует и охраняет почище государственной тайны.
Сейчас Ирина Абельская работает в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента, где она занимает пост главного врача.
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