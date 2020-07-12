Латвия будет привлекать туристов из Финляндии: у нас красиво и безопасно

С учетом того, что с 26 июня открыта новая паромная линия Хельсинки-Рига, Латвийское агентство инвестиций и развития проводит маркетинговые мероприятия в Финляндии для популяризации Латвии как привлекательного и безопасного туристического направления.

С первым рейсом парома Silja Serenade 27 июня из Хельсинки в Ригу прибыли 1500 туристов, а также представители финских СМИ. Эстонский паромный оператор Tallink Grupp подтверждает, что билеты продаются хорошо, поэтому рейсы продлены до конца августа, хотя вначале планировалось, что паром будет курсировать до 16 августа.

Как сообщили в Минэкономики, в конце августа в Латвии планируются съемки популярного финского телешоу, аудитория которого составляет около миллиона человек. В сотрудничестве с финскими партнерами организуются мероприятия по содействию деловому туризму, планируется онлайн-семинар с авиакомпанией Finnair и другие мероприятия.

Также возможности туризма в Латвии будут популяризироваться в Норвегии, Германии, соседних Литве и Эстонии.