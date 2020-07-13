Арчи нужен друг! Меган воспитывает ребенка без контактов с другими детьми

В этот раз сама мамочка Меган обеспокоена тем, что ее сын Арчи недостаточно взаимодействует с другими детьми-сверстниками.

Герцогиня Сассекская сама хочет пойти на курсы молодых мам, чтобы сблизиться с другими мамочками с детьми того же возраста, пишет Dailymail.co.uk.

Арчи должен учиться эмоциональным и социальным навыкам, находясь рядом с другими маленькими детьми - что он не может делать, будучи все время со взрослыми. Решение Меган может дать Арчи возможность играть с другими детьми и развиваться.

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Однако хоть Меган и хочет пойти на курсы, она признает, что сейчас это невозможно.

"Я слишком известна, чтобы делать обычные вещи. К сожалению, это было бы невозможно",

- приводит слова Меган некий источник Dailymail.

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