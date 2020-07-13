В возрасте 48 лет скончался эстонский сооснователь Skype Тойво Аннус

Бизнесмен, инвестор и инженер Аннус скончался 12 июля в результате неожиданной болезни, сообщила его вдова Катя Аннус в пресс-релизе.

Бизнес-успех Аннуса начался с создания Skype, после чего он был активным инвестором во многих бизнес-проектах.

Летом прошлого года агентство BNS писало, что активы эстонского соучредителя Skype, инвестиционной компании Ambient Sound Investments (ASI), увеличились на 17,5 процента - до 131 миллиона евро.

В 2010 году президент наградил Тойво Аннуса орденом Белой Звезды.

Похороны инженера-основателя Skype пройдут на этой неделе в узком кругу семьи и близких.