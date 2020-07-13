В возрасте 48 лет скончался эстонский сооснователь Skype Тойво Аннус

В воскресенье, 12 июля, в возрасте 48 лет cкончался сооснователь Skype Тойво Аннус, пишет Rus.Postimees.
Бизнесмен, инвестор и инженер Аннус скончался 12 июля в результате неожиданной болезни, сообщила его вдова Катя Аннус в пресс-релизе.
Бизнес-успех Аннуса начался с создания Skype, после чего он был активным инвестором во многих бизнес-проектах.
Летом прошлого года агентство BNS писало, что активы эстонского соучредителя Skype, инвестиционной компании Ambient Sound Investments (ASI), увеличились на 17,5 процента - до 131 миллиона евро.
В 2010 году президент наградил Тойво Аннуса орденом Белой Звезды.
Похороны инженера-основателя Skype пройдут на этой неделе в узком кругу семьи и близких.
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