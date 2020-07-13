Пн, 13.07.2020
Туристическая группа Игоря Дятлова погибла на Северном Урале в 1959 году в результате схода лавины в условиях плохой видимости. Андрей Курьяков, генпрокуратура России

В возрасте 48 лет скончался эстонский сооснователь Skype Тойво Аннус

ФОТО: Erakogu

​В воскресенье, 12 июля, в возрасте 48 лет cкончался сооснователь Skype Тойво Аннус, пишет Rus.Postimees.

Бизнесмен, инвестор и инженер Аннус скончался 12 июля в результате неожиданной болезни, сообщила его вдова Катя Аннус в пресс-релизе.

Бизнес-успех Аннуса начался с создания Skype, после чего он был активным инвестором во многих бизнес-проектах.

Летом прошлого года агентство BNS писало, что активы эстонского соучредителя Skype, инвестиционной компании Ambient Sound Investments (ASI), увеличились на 17,5 процента - до 131 миллиона евро.

В 2010 году президент наградил Тойво Аннуса орденом Белой Звезды.

Похороны инженера-основателя Skype пройдут на этой неделе в узком кругу семьи и близких.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ