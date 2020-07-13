Пн, 13.07.2020
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Причины смерти писателя и публициста Банковскиса - полиция начала уголовный процесс

ФОТО: LETA

Госполиция начала уголовный процесс в связи со смертью писателя и публициста Паулса Банковскиса. Об этом сообщает агенство LETA.

Пресс-секретарь Госполиции Анце Розите подтвердила, что в прошлое воскресенье в доме на улице Таллинас был найден труп мужчины.

Полиция начала уголовный процесс для того, чтобы провести экспертизы, которые необходимы для выяснения точной причины смерти.

Согласно архиву агентства LETA, Банковскис родился в 1973 году в Лигатне, учился в Рижской средней школе прикладного искусства и изучал философию в Латвийском университете. 

Банковскис - писатель и публицист, автор нескольких романов, сборников рассказов и сценариев. За сценарий к фильму Gustavs Klucis. Nepareizais latvietis получил награду "Большого Кристапа", а за детскую книгу Mazgalvīši spēlē mājās - приз Яниса Балтвилкса.

Дважды получал награды в конкурсе романов журнала Karogs и несколько раз выдвигался на приз года Латвийской литературы. 

Во время учебы Банковсис в качестве внештатного автора писал для таких изданий, как Literatūra un Māksla, Labrīt, Rīgas Laiks, позднее также для газеты Diena и портала Ir.lv.

В июне этого года вышел новый роман Банковского Pasaules vēsture.

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