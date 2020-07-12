Умер писатель и публицист Паулс Банковскис

Согласно архиву агентства LETA, Банковскис родился в 1973 году в Лигатне, учился в Рижской средней школе прикладного искусства и изучал философию в Латвийском университете.

Банковскис - писатель и публицист, автор нескольких романов, сборников рассказов и сценариев. За сценарий к фильму Gustavs Klucis. Nepareizais latvietis получил награду "Большого Кристапа", а за детскую книгу Mazgalvīši spēlē mājās - приз Яниса Балтвилкса.

Дважды получал награды в конкурсе романов журнала Karogs и несколько раз выдвигался на приз года Латвийской литературы.

Во время учебы Банковсис в качестве внештатного автора писал для таких изданий, как Literatūra un Māksla, Labrīt, Rīgas Laiks, позднее также для газеты Diena и портала Ir.lv.

В июне этого года вышел новый роман Банковского Pasaules vēsture.

ФОТО: dienasgramata.lv

Как известно, в марте прошлого года умерла спутница Банковского - писательница Андра Нейбурга.

RUS TVNET приносит свои соболезнования семье погибшего.