В возрасте 47 лет умер писатель и публицист Паулс Банковскис (1973 - 2020), сообщает Lsm.lv со ссылкой на семью погибшего.
Согласно архиву агентства LETA, Банковскис родился в 1973 году в Лигатне, учился в Рижской средней школе прикладного искусства и изучал философию в Латвийском университете.
Банковскис - писатель и публицист, автор нескольких романов, сборников рассказов и сценариев. За сценарий к фильму Gustavs Klucis. Nepareizais latvietis получил награду "Большого Кристапа", а за детскую книгу Mazgalvīši spēlē mājās - приз Яниса Балтвилкса.
Дважды получал награды в конкурсе романов журнала Karogs и несколько раз выдвигался на приз года Латвийской литературы.
Во время учебы Банковсис в качестве внештатного автора писал для таких изданий, как Literatūra un Māksla, Labrīt, Rīgas Laiks, позднее также для газеты Diena и портала Ir.lv.
В июне этого года вышел новый роман Банковского Pasaules vēsture.
Как известно, в марте прошлого года умерла спутница Банковского - писательница Андра Нейбурга.
RUS TVNET приносит свои соболезнования семье погибшего.
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