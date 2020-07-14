Вульва или вагина - так ли открыто говорят в Европе о женском теле?

Наверное, нет других частей тела, о которых так неудобно говорить, как о вагине. Или, точнее говоря, о вульве. Отчасти это связано и с языковыми особенностями. По опросу британского исследовательского центра Eve Appeal, 65 процентов женщин путают слова "вульва" и "вагина". 40 процентов девушек от 16 до 25 лет чаще говорят об этом органе иносказательно, например, "там внизу". Конечно, такие метафоры избавляют от использования анатомических терминов, но тогда возникает вопрос - можем ли мы легко и открыто говорить о женском теле? И речь даже не о скромности, а о недостатке знаний. Еще один показательный пример центра Eve Appeal: только половина девушек до 35 лет смогла правильно обозначить и дать определение слову "вагина". В то же время специалисты по половому воспитанию придумывают новые способы, как повысить осведомленность о своем теле.

Библия вагины

К одному из самых известных просветителей относится акушер-гинеколог и колумнистка New York Times Джен Гюнтер из Канады. Женщина не так давно выпустила свою "Библию вагины" (полное название "The Vagina Bible: The Vulva and Vagina: Separating the Mythos from the Medicine"). Книга вышла в США, Канаде, Великобритании и была переведена на немецкий язык весной 2020 года. В Германии "Библия вагины" получила высокие оценки и восторженные отзывы среди читательниц. В России книгу опубликовали годом ранее. Главная цель Гюнтер - борьба с мифами и заблуждениями, которые возникают о половых органах. По ее словам, "библия" может быть интересна как молодым девушкам, которые считают свои гениталии некрасивыми, так и зрелым женщинам, страдающим от непонятных болей. Гинеколог из Канады известна не только своей книгой и колонками о женском здоровье. Еще она ведет Twitter, где борется со стереотипами о женском теле, рассказывает о своем профессиональном врачебном и личном опыте материнства - как положительном, так и довольно трагичном.

It *may* shock you to learn that the medical intuitive giving advice about balancing vaginal pH on @pooshdotcom is woefully misinformed. Vaginal boric acid, garlic or yogurt will not balance vaginal pH. It’s misogynistic and predatory to pass off misinformation as health care. pic.twitter.com/3lPGtbFBdk — Jennifer Gunter (@DrJenGunter) November 13, 2019

Блог Джен Гюнтер борется с представлением идеального женского тела в СМИ и рекламе. Она критикует маркетинговые ходы и ненужные - а порой и опасные - разрекламированные товары, будь то специальные ванночки для влагалища или вагинальные нефритовые яйца "для усиления женской энергии" от Гвинет Пэлтроу (кстати, компанию актрисы судили в 2018 году, так как этот товар может нанести серьезный вред здоровью). Гюнтер подчеркивает, что женщинам иногда сложно сделать выбор просто от недостатка знаний.

Музей женского тела